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Российская цена Kia Stinger оказалась не слишком высокой

Вчера, 22:00

Компания Kia готовится запустить в России продажи абсолютно нового автомобиля под названием Stinger. Производитель озвучил рублёвые цены на дебютировавший прошлой зимой в США фастбек, а также приступил к приёму предварительных заказов.

Новый Kia Stinger доступен россиянам по цене от 1 999 900 рублей, что делает его одним из самых выгодных предложений по соотношению мощности, динамики и стоимости. При этом компания позиционирует автомобиль как конкурента европейским моделям премиум-класса. «Живые» продажи авто должны стартовать на российском рынке в марте следующего года.

В начальной комплектации Kia Stinger оснастили 2,0-литровым турбированным двигателем T-GDI с четырьмя цилиндрами, 8-ступенчатой АКПП и системой заднего привода с самоблокирующимся дифференциалом. Силовой агрегат выдаёт 248 лошадиных сил, что комфортно в плане налогообложения. Фастбек разгоняется до 100 км/ч за 6,0 секунды.

Помимо этого, специально для РФ производитель создал полноприводную версию T-GDI объёмом 2,0. Мощнейшая модификация Stinger GT получила 3,3-литровый битурбированный V6 T-GDI с отдачей в 370 «лошадей».


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