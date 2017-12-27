Бывшие топ-мененджеры Faraday Future выпустят конкурента стартапа

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"Застывший" стартап Faraday Future продолжает терять сотрудников, и некоторые из них решили также заняться выпуском электрокаров. Амбициозный проект конкурентов американо-китайской компании получил название Evelozcity. Его основатели заявили, что новый стартап "должен сменить подход к передвижению в мировых масштабах".

Целью стартапа Evelozcity является современный, максимально подключенный, экологически безопасный и конкурентоспособный автомобиль, способный стать соперником для других участников рынка. На сайте проекта Evelozcity говорится, что в его рамках будут выпускаться электрокары, которые, как ожидается, будут конкурентами стартапа Faraday Future, если он вообще дойдет до того, чтобы начать продажи своих машин. А пока FF не может похвастаться даже наличием предприятия для производства автомобилей.

Стартап Evelozcity является детищем Стефана Краузе, бывшего финансового директора Faraday Future, а также Ульриха Кранца, выступавшего техническим директором FF. Оба специалисты имеют богатый опыт в автопроме, так как до Faraday Future работали в BMW.

Есть данные, что стартап Evelozcity возьмет под свое крыло и других экспертов компании Faraday Future. Ожидается, что первые детали проекта будут озвучены в рамках выставки потребительской электроники CES в Лас-Вегасе.