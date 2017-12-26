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Обновленный внедорожник Isuzu MU-X поступил в продажу в Китае

Вчера, 19:26

Компания Isuzu анонсировала старт продаж нового внедорожника MU-X, который относится к 2018 модельному году. В Поднебесной начали принимать заказы на новинку.

Стоимость Isuzu MU-X пока не раскрывается. Внедорожник потерял силовую установку на 2,5 литра, но обзавелся более экономичным дизельным агрегатом на 1,9 литра. Турбированный мотор способен выдать до 163 лошадей отдачи. Пару ему составляет механика или автомат от Aisin на шесть ступеней.

Также в моторной линейке Isuzu MU-X представлен дизельный мотор на 3,0 литра с мощностью в 177 лошадей. Что касается внешних изменений внедорожника, то он обзавелся новой головной оптикой и радиаторной решеткой, получил другие бамперы и задние фонари.

Изменения коснулись и интерьера салона Isuzu MU-X. Инженеры японского бренда разместили здесь новое рулевое колесо и блок управления климатом, модернизации подверглась передняя и приборная панели, также внедорожник получил более продвинутую систему мультимедиа.


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