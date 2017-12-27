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Жители Курска получили автомобили от соцстраха

Сегодня, 07:00

Жители Курска, имеющие производственные травмы, получили автомобили. Фонд социального страхования предоставил гражданам с ограниченными возможностями 14 машин LADA Granta. Все автомобили приспособлены для людей с производственными травмами.

Соцстрах в Курске отчитался о том, что выдал 600-й автомобиль гражданину, пострадавшему на производстве. Всего горожанам выдали 14 машин LADA Granta, на купленные за 6,5 миллиона рублей. Всего в нынешнем году в Курске выдали 30 автомобилей гражданам с производственными травмами. В обще сложности горожанам предоставлено 613 машин в рамках поддержки граждан с профессиональными заболеваниями.

Ранее сообщалось, что кубанцы с производственными травмами тоже перед новым годом получили автомобили. В Фонде социального страхования сообщили, что краснодарцам накануне было выдано восемь машин LADA Granta. В общей сложности кубанцам предоставлено 620 автомобилей.

С 2001 года в России реализовывается программа помощи людям с профессиональными заболеваниями. Они получают автомобили, и если ранее это были "Ока" и "Жигули", то теперь им предоставляются современные LADA Granta с гидроусилителем руля, кондиционером и так далее.


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