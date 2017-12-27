В «АвтоСпецЦентр»‍ перешли бывшие менеджеры ГК «Рольф»

Сегодня, 08:00

Представители ГК «АвтоСпецЦентр заявили о новых назначениях в декабре нынешнего года. Стоит отметить, что некоторые должности заняли бывшие сотрудники ГК «Рольф».

Вслед за экс-финансовым директором группы компаний «Рольф» Виталием Павловским, который заполучил пост исполнительного директора ГК «АвтоСпецЦентр», в этом месяце фиксируется сразу три кадровых перестановки. В частности, директором Департамента по корпоративным продажам и коммерческому транспорту стала Зара Геворкян.

Дмитрий Константинов возглавил Департамент розничных продаж новых автомобилей, а Елена Московская-Муштак была назначена руководителем Департамента автомобилей с пробегом. Любопытно, что в числе сотрудников, принятых в последнее время, четыре человека ранее работали в ГК «Рольф».

Напомним, что «АвтоСпецЦентр» с начала работы в 1998 году к настоящему момент смог попасть в ТОП-25 крупнейших в России автодилеров. Группа компаний владеет 27 автоцентрами, расположенным в Москве и Подмосковье. В них предлагаются машины Audi, BMW, MINI, Porsche, Peugeot, Citroen и ряда других марок.