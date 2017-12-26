Вчера, 23:00

Автомобилисты Норильска показали громадную новогоднюю ёлку. Для этого они использовали 62 машины, которые выстроили в форме главного символа зимних праздников. В мероприятии участвовали патрульные автомобили.

В России набирает популярности флешмоб, в котором автомобили выстраивают в форме новогодней ёлки. Ранее в СМИ сообщалось о том, что подобное мероприятие имело место Благовещенске. Здесь автомобилисты с помощью 77 машин изобразили праздничное дерево. Участниками флешмоба стали представители местных автоклубов. До этого еще более масштабное мероприятие состоялось в Чите, где при участии как обычных автомобилистов, так и правоохранителей, была выстроена новогодняя ёлка, для чего задействовали 159 машин, девять из которых были патрульными.

Теперь настала очередь Норильска, где горожане вместе со стражами порядка, выстроили новогоднюю ёлку из 66 автомобилей. Здесь, как и в Чите, не обошлось без патрульных автомобилей, проблесковые маячки которых сделали вместе с сигнальными огнями простых машин создали красочное зрелище, запечатленное на квадрокоптер. 56 автомобилей сделали "тело" ёлки, и еще шесть транспортных средств сформировали ее звезду, о чем сообщили в ГИБДД Норильска.