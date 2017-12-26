Дизайн «Волги» будущего показали на свежих рендерах

Вчера, 17:26

Многие россияне не отказались бы купить возрождённую «Волгу». В связи с этим дизайнер Сергей Баринов опубликовал целую серию изображений «осовремененной» легенды советского автопрома.

В истории мирового автопрома можно вспомнить немало примеров, когда компаниям успешно удавалось возрождать ретро-модели. В частности, Volkswagen Beetle и Ford Mustang. Отметим, что российский дизайнер продемонстрировал на эскизах не только седан ГАЗ-24 будущего, но целое семейство, включающее удлинённую модификацию, универсал и модный на сегодняшний день кросс-универсал.

Базовый концепт под названием 24 One получил все основные особенности старой модели: хромированную радиаторную решётку, характерную линию крыши и крупные задние стойки. Универсал 24 SW отличается укороченным кузовом с грузовой надстройкой. Его «внедорожную» модификацию художник наделил защитным обвесом из неокрашенного пластика и рейлингами на крыше.

Естественно, все изображения представляют собой только фантазию независимого дизайнера, однако пользователям соцсетей пришлись по вкусу прототипа «Волги» будущего. Тем не менее «Группа ГАЗ» вряд ли решится возрождать ГАЗ-24, поскольку сосредоточилась на производстве коммерческих автомобилей.