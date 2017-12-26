В Иркутске представили пятое поколение Lexus LS 500

Вчера, 18:07

В Иркутске прошла презентация нового поколения Lexus LS 500, продажи которого стартуют в начале 2018 года. Стоимость пятого поколения премиального седана в России колеблется от 5,5 до 9 млн рублей.

Пятое поколение премиального Lexus LS 500 было построено на абсолютно новой платформе, за счет чего габариты новинки были увеличены: длина до 5 235 мм, а расстояние между осями до 3 125 мм. Lexus LS 500 получил систему автопилота, а также его оснастили 3,5-литровым мотором твинтурбо V6 мощностью 421 л. с. и крутящим моментом 600 Нм, который работает в паре с «роботом» на 10 скоростей. Предлагаются полноприводный и заднеприводный варианты.

Покупатели могут выбрать один из девяти вариантов оформления салона нового Lexus LS 500. В списке оснащения числится задний диван с электроприводом, который имеет 28 различных режимов настройки, а также режим точечного массажа «Шиацу», и аудиосистема Mark Levinson. Стоит отметить, что за счет увеличения размера пятого поколения было расширено пространство в салоне до 1 022 мм.