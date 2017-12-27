В 2019 году на авторынке США перестанут предлагать Chevrolet Cruze с МКПП

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General Motors опубликовал VIN на модельный ряд 2019 года, согласно которому Chevrolet Cruze прекратят оснащать МКПП. Таким образом, в США больше не будут предлагать седан с «механикой».

Американская компания General Motors опубликовала VIN, который содержит информацию о технических характеристиках седана Chevrolet Cruze 2019 модельного года. В результате модели Cruze L, Cruze LS, Cruze LT, Cruze Premier и Cruze Diesel будут оснащать только автоматической коробкой передач, а базовая версия Cruze получит вариатор CVT.

Помимо этого, документ содержит дополнительную информацию о линейке силовых агрегатов седана. В оснащении Chevrolet Cruze останется бензиновый 1,4-литровый двигатель и дизельный 1,6-литровый. Однако с 2019 появится две новые силовые установки: объемом полтора литра, который генерирует до 160 «лошадей» при крутящем моменте в 250 Н*м, а также объемом 1,4 литра, который работает за счет сжатого природного газа.