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«КАМАЗ» продлил контракт с гендиректором Сергеем Когогиным до 2022 года

Вчера, 16:34

Совет директоров ПАО «КАМАЗ» принял решение на четыре года продлить действующее соглашение с генеральным директором бренда Сергеем Когогиным. Соответствующая запись появилась на официальном сайте предприятия.

В сообщении сказано, что Сергей Когогин останется в должности генерального директора ПАО «КАМАЗ» вплоть до 2022 года. Что касается нового трудового сошлашения, то оно вступит в законную силу с 11 февраля следующего календарного года.

При этом должностные обязанности Когогина не изменятся. Стоит напомнить, что он занимает пост генерального директора уже 15 лет, с весны 2002 года. Под его руководством бренд достиг серьезных успехов, как на внутреннем, так и мировом авторынках.

«КАМАЗ» находится на одиннадцатой позиции среди ведущих производителей тяжелых грузовиков в мире, но по объему производства дизельных моторов входит в первую десятку. Доля бренда на российском рынке составляет 58%. Акционерами предприятия являются "Ростех", Avtoinvest Ltd и Daimler.


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