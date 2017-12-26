Кузов Hyundai Veloster загорелся светодиодами для новогоднего тизера

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На страницах видеохостинга YouTube появилось тизерное видео, на котором можно увидеть «новогодний» хэтчбек Hyundai Veloster, публичная премьера которого состоится на международном автосалоне в Детройте в январе 2018 года. В честь приближающегося праздника кузов модели украсили тысячами миниатюрных светодиодов.

На официальной странице компании Hyundai в YouTube появилось новогоднее тизерное видео, посвящённое готовящемуся к премьере ассиметричному хэтчбеку Hyundai Veloster. Разработчики не только продемонстрировали серийную оптику модели, но и покрыли кузов автомобиля тысячами светодиодов, способных менять рисунок и цвет. К сожалению, интерьер модели всё ещё засекречен.

Стоит напомнить, что ранее американские издания уже неоднократно публиковали шпионские фото и видео нового Hyundai Veloster. Примечательно, что новая модель сохранит свою основную особенность – с водительской стороны модели расположена одна дверь, в то время как на пассажирской стороне нашли место две двери.

Ожидается, что новый Hyundai Veloster получит под капот 1,4- и 1,6-литровые бензиновые турбомоторы, отдача которых пока не озвучивается. В дальнейшем будет представлена «заряженная» версия от подразделения Hyundai N, оснащенная 275-сильным двигателем.