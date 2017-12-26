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Индийцы разрабатывают девятиместный кроссовер Mahindra TUV300 Plus

Вчера, 17:14

Индийский автомобилестроительный гигант Mahindra Mahindra Limited продолжает разработку девятиместного кроссовера Mahindra TUV300 Plus. Производитель не разглашает информацию о транспортном средстве, но фотошпионы постепенно рассекречивают его, и накануне показали несколько кадров с салоном паркетника. Кроме того, ранее уже демонстрировались снимки экстерьера Mahindra TUV300 Plus.

По сути девятиместный кроссовер Mahindra TUV300 Plus является удлиненной версией субкомпактного Mahindra TUV300. Новинка получит большой задний свес, который позволит установить в ее салоне дополнительные кресла. Кроме того, Mahindra TUV300 Plus будет отличаться от своего стандартного варианта неокрашенными бамперами в базовой сборке.

Инсайдеры утверждают, что моторный отсек девятиместного кроссовера Mahindra TUV300 Plus займет дизельная установка объемом 2.0 литра. Ее мощность составит 120 лошадиных сил. Для агрегата предусмотрена шестиступенчатая механическая коробка передач.

 

 

 

 

На данный момент нет информации о том, когда состоится официальная премьера кроссовера Mahindra TUV300 Plus. При этом ожидается, что его продажи начнутся в течение грядущего года.


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