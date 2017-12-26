В Дубае продают «лягушонка» BMW M3 в кузове седан

Сегодня, 13:41

В Объединенных Арабских Эмиратах BMW Abu Dhabi Motors продают «заряженную» версию седана BMW M3 ядовито-зеленого цвета. В интерьере также были добавлены яркие акценты того же цвета, из-за чего в Дубае модель стали называть «Лягушонок».

Основной особенностью автомобиля является ядовито-зеленый цвет кузова BMW M3 в кузове седан, а также яркие акценты в интерьере «заряженной» версии. Остальные характеристики модели от немецкого автопроизводителя остались прежними. Седан М3 оснащают двигателем Twin Turbo объемом три литра, который генерирует до 431 лошадиной силы.

Примечательно, что «ядовито-зеленый» окрас BMW M3 является заводским цветом. Таким образом клиенты марки могут заказать яркий седан по программе BMW Individual. Руководство дилерского центра BMW Abu Dhabi Motors решило представить «лягушонка» во всей красе, и позволить покупателям сразу приобрести автомобиль.