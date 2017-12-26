В России отзывают 1,9 тыс. автомобилей Audi из-за риска возгорания

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Немецкий премиальный бренд Audi планирует отозвать в России 1 880 автомобилей моделей Audi A4, Audi A5 и Audi Q5, который были реализованы с 2011 по 2016 год. Отмечается, что указанные модели имеют неисправную климатическую систему, которая может загореться во время движения авто.

На страницах Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), появилась информация о том, что компания Audi готовится отозвать в России 1 880 автомобилей моделей Audi A4, Audi A5 и Audi Q5. Все проблемные автомобили были реализованы с 2011 по 2016 год.

Немецкие разработчики отметили, что причиной отзыва указанных транспортных средств стал вероятный выход из строя дополнительного нагревательного элемента климатической системы. В отдельных случаях данный дефект может привести к плавлению деталей и даже к возгоранию салона.

Список VIN-номеров автомобилей Audi, попавших под отзыв, уже опубликован на портале Росстандарта. Владельцам Audi A4, Audi A5 и Audi Q5 бесплатно проведут ремонтные работы в официальных сервисных центрах бренда. Кроме того, специалисты передут перепрограммирование блока управление климатической системой. Стоит напомнить, что указанные модели ранее уже попадали под отзыв в России.