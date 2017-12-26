Audi начала производство удлиненного кроссовера Audi Q2L для Китая

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Согласно данным китайских автомобильных СМИ, компания Audi приступила к серийному производству нового компактного кроссовера Audi Q2L с удлиненной колёсной базой. Сообщается, что новинка будет выпускаться на китайском заводе совместного предприятия компания FAW и Volkswagen.

Новый компактный кроссовер Audi Q2L уже в скором времени получит версию с удлиненной колёсной базой, ведь такие автомобили не теряют популярности на рынке Китая. Кроме того, модель получит несколько увеличенный кузов, что отразится на вместительности салона и пространстве для пассажиров второго ряда сидений.

Точные габаритные размеры модели пока не озвучиваются, но стандартная версия Audi Q2 для Европы имеет 4 191 мм длины, ширина и высота растянулись до 1 794 и 1 508 мм, а размер колёсной базы составляет 2 601 мм.

Что касается технических характеристик, то новый Audi Q2L для Китая получит исключительно бензиновые турбомоторы. Речь идёт о двигателях объёмом 1,0, 1,4 и 2,0 литра, производительность которых составляет 116, 150 и 290 лошадиных сил соответственно.

Несколько позже на автомобильном рынке Китая дебютирует полностью электрическая версия нового Audi Q2L. Стоимость модели с ДВС озвучат уже в ближайшее время, а старт продаж намечен на начало 2018 года.