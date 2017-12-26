Минпромторг внесли поправки в программу субсидирования газомоторной техники.

Сегодня, 11:14

Министерство промышленности и торговли России внесло изменения в программу предоставления субсидий на газомоторную технику. Покупателям авто а сжиженном газе будет предоставляться скидка в размере 30%, согласно нововведениям, сообщает министр Денис Мантуров.

Правительство РФ внесло изменения в программу поддержки спроса на газомоторную технику, что должно обеспечить рост продаж автомобилей на газе. Согласно подсчетам Минпромторга, к 2030 году треть автомобилей в России будет использовать данный вид топлива.

Денис Мантуров сообщил, что на данный момент министерство намеренно поддерживать производство авто на природном и сжиженном газе, поскольку это является первостепенной задачей. Таким образом, программа субсидирования СПГ и КПГ была объединена, чтобы предоставить возможность покупателям выбирать какое авто лучше купить со скидкой в 30%.

Стоит напомнить, что в рамках проекта поддержки спроса на отечественные автомобили, Минпромторг освободил покупателей авто по государственным программам от налога на доходы физических лиц.