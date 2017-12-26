В 2017 году Renault Selection в 10 раз увеличил продажи автомобилей с пробегом в России

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Согласно данным российских изданий, в 2017 году в рамках программы Renault Selection российские автолюбители приобрели более 2 100 сертифицированных подержанных автомобилей Renault. Отмечается, что такой показатель в 10 выше, чем результаты продаж 2016 года, когда и была запущена программа.

Согласно данным российского офиса компании Renault, за 12 месяцев 2017 года российские клиенты приобрели более 2 100 сертифицированных автомобилей с пробегом в рамках программы Renault Selection. Примечательно, что в 2016 году показатель реализации не превысил отметку в 220 автомобилей. Примечательно, что в 2017 году количество официальных дилерских центров, работающих с Renault Selection, увеличилось с 50 до 100 единиц.

Сообщается, что предложенные для покупки автомобили Renault имеют пробег не более чем в 150 000 километров, а возраст моделей не превышает семи лет. Перед продажей автомобили проходят техническую проверку по 75 пунктам, а клиенты получают сервисную книжку с историей машины.

Примечательно, что клиенты Renault Selection получают официальную гарантию, а сервисное обслуживание проводится в официальных центрах, как это производится и в случае покупки нового авто. Кроме того, подержанные автомобили Renault можно приобрести в кредит со ставкой в 8,9% годовых.