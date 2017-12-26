В России с 1 января увеличится стоимость авто Cadillac

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С 1 января в России вырастут цены на автомобили производителя Cadillac, который представил новый прайс-лист вслед за немецкой компанией BMW. Однако в отличие от баварцев стоимость на модели вырастет на целых 6-8%.

В результате с 1 января 2018 года стоимость кроссовера Cadillac XT5 для России вырастет на 300 000 рублей. А цена на другой внедорожник компании Cadillac Escalade и того на 400 000 рублей.

Вместе с новыми ценами производитель сообщил, что до конца 2017 года автомобили можно приобрести со скидкой по программе Трйд-ин, которая предусматривает выгоду до 300 000 рублей и кредитную ставку в 6,75%. Вместе с программой действует специальное предложение, которое предлагает выгоду по КАСКО в 150 000 рублей. А ограниченную серию Cadillac Escalade Platinum можно приобрести еще дешевле по специальному предложению.

Стоит напомнить, что за 11 месяцев продажи Cadillac в России выросли на 11% до 1 241 авто, на что повлиял выход на рынок нового премиального седана Cadillac CT6 за 3 990 000 рублей.