Aston Martin отзовёт около 5 500 авто из-за неисправной трансмиссии

Сегодня, 09:24

Вначале будущего года британская компания Aston Martin проведёт в США отзыв, который коснётся около 5 500 автомобилей. Согласно данным агентства Reuters, причиной сервисной акции послужили проблемы с электропроводкой и коробкой передач.

Под отзывную кампанию попали Aston Martin DB9, DBS, Rapide, Virage и флагманский Vanquish 2009-2016 годов выпуска. Представители марки рассказали, что в спорткарах, подлежащих отзыву, был обнаружен дефект, из-за которого возможна некорректная работа режима парковки. Вследствие данной неполадки автомобиль может сам начать двигаться, например, на склоне, из-за чего возникает риск ДТП.

Помимо этого, в моделях DB9 и DBS был выявлен дефект кабелей для подключения аккумулятора, который может стать причиной их возгорания. Автопроизводитель начнёт бесплатно для владельцев ремонтировать автомобили с 1 февраля 2018 года. Aston Martin неизвестно о случаях попадания в ДТП или получения травм из-за данных неполадок.