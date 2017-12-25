Специалисты назвали оправдавшие и разочаровавшие ожидания авто

Вчера, 21:08

Журналисты американского издания Consumer Reports составили рейтинг автомобилей, расстроивших и удовлетворивших ожидания автолюбителей. Список разрабатывался на базе опроса 500 000 автомобилистов.

Лидером перечная авто, удовлетворивших автолюбителей, стал Tesla Model S. Этот электромобиль получил 75-киловаттную батарею, обеспечивающую дальность хода в 378 км. Этот автомобиль отлично ведет себя на дороге. Вторую позицию представляет Porsche 911, получивший высокие скоростные характеристики и интерьер. ТОП-3 замкнул Chevrolet Corvette. Сообщается, что аналитики подметили мощность и алюминиевый каркас авто, что позволяет уменьшить массу авто. В ТОП-10 попали Lincoln Continental, Ford F-350, Mazda MX-5 Miata, Toyota Prius, Tesla Model X, Honda Odyssey и Dodge Challenger.

Наиболее неоправдавшими ожидания авто считается Mercedes-Benz GLA, где эксперты выделили проблемы с трансмиссией, системой шумоизоляции и водительским обзором. Далее разместился Nissan Sentra с жесткой подвеской и медленной динамикой. ТОП-3 замкнул Acura ILX. В нем наблюдается плохая шумоизоляция, КПП и мультимедийный центр. В десятку расстроивших ожидания граждан авто вошли Chevrolet Trax, Nissan Versa, Dodge Journey, Infiniti Qx60, Ford Transit Connect, Fiat 500 и Dodge Grand Caravan.