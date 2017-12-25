Столичные пробки достигли девяти баллов

Вчера, 20:22

Интерактивный сервис "Яндекс.Пробки" оценил текущую дорожную ситуацию в столице, где пробки достигли девяти баллов. Автомобили стоят практически без движения.

Предновогодняя суета, непогода и рождественские праздники надолго запомнятся москвичам, которые предпочли в понедельник не расставаться со своим автомобилем. Бульварное, Садовое и Третье транспортное кольцо практически остановились ближе к концу рабочего дня 25 декабря.

Еще полчаса назад "Яндекс.Пробки" давал оценку в восемь баллов, но после добавил единицу. Специалисты прогнозируют, что дорожная ситуация пройдет пик ближе к десяти часам вечера, тогда как на 26 декабря прогноз еще более неутешителен. День обещает стать самым загруженным в плане дорожной обстановки.

Стоит напомнить, что Центр организации дорожного движения Москвы ранее выпустил предупреждение о ДТП в центре города и обозначил пути объезда. Авария произошла с рейсовым автобусом, который въехал в подземный переход рядом со станцией метро "Славянский бульвар". Погибли четыре человека.