VistaNews.ru


Toyota начнет продажи автомобилей с системой предотвращения столкновений с велосипедистами

Сегодня, 09:30

Инженеры японской машиностроительной компании Toyota разработали систему предотвращения столкновений машин с велосипедистами. Первые авто, в которые внедрен такой комплекс, выйдут на рынок в январе будущего года.

В соответствии с обнародованными данными статистики, около 30% смертельных дорожных аварий приходится на ДТП при участии любителей двухколесного транспорта. Конструкторы многих компаний создали ассистенты экстренного торможения при опасном приближении с иными машинами либо пешеходами. Эти системы сделаны на случай, если водитель отвлечется и не увидит пешехода. Отмечается, что система предотвращения столкновений с велосипедистами построить нелегко, так как они могут передвигаться и быстро, и медленно, а также имеют разные формы.

Для этого инженерный отдел Toyota повысил качественные характеристики встраиваемых в авто камер и индикаторов. На сегодняшний день кроме Toyota такие системы внедряются компаниями Volvo и Subaru.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.