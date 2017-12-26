Toyota начнет продажи автомобилей с системой предотвращения столкновений с велосипедистами

Сегодня, 09:30

Инженеры японской машиностроительной компании Toyota разработали систему предотвращения столкновений машин с велосипедистами. Первые авто, в которые внедрен такой комплекс, выйдут на рынок в январе будущего года.

В соответствии с обнародованными данными статистики, около 30% смертельных дорожных аварий приходится на ДТП при участии любителей двухколесного транспорта. Конструкторы многих компаний создали ассистенты экстренного торможения при опасном приближении с иными машинами либо пешеходами. Эти системы сделаны на случай, если водитель отвлечется и не увидит пешехода. Отмечается, что система предотвращения столкновений с велосипедистами построить нелегко, так как они могут передвигаться и быстро, и медленно, а также имеют разные формы.

Для этого инженерный отдел Toyota повысил качественные характеристики встраиваемых в авто камер и индикаторов. На сегодняшний день кроме Toyota такие системы внедряются компаниями Volvo и Subaru.