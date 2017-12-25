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Ижевск вошел в ТОП-20 российских городов по размеру авторынка

Вчера, 18:55

Ижевску удалось попасть в двадцатку лучших городов по объему рынка новых легковых автомобилей в России. Традиционно возглавляет рейтинг – Москва. Об этом пишет "АВТОСТАТ".

С начала текущего календарного года на столичном авторынке было реализовано порядка 187 тыс. автомобилей, что всего на 4% превышает показатели января-ноября 2016 года. Следом идет авторынок Санкт-Петербурга, где ключи от новых автомобилей получили 88 тыс. человек.

При этом положительная динамика на авторынке Северной столице составила впечатляющие 17%. Замыкает тройку лидеров столица Республики Татарстан. Новыми автомобилями обзавелись в Казани 21 тыс. человек. Также в пятерку попали Екатеринбург и Самара – 18 и 16 тыс. машин.

Что касается второй части рейтинга, то Ижевск открывает последнюю четверть авторынков России. Он находится на шестнадцатой строчки, чуть опережая показатели Набережных Челнов, Саратова и Тюмени. Наконец, последним в двадцатке оказался Красноярск.


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