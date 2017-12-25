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Представлен шестиколесный внедорожник Rolls-Royce

Вчера, 18:46

Британская люксовая марка Rolls-Royce только готовит свой первый SUV к дебюту, однако энтузиасты уже сейчас размышляют над тем, как он будет выглядеть, и какие модификации он может получить. К примеру, накануне в интернете появились рендеры, в которых представлен шестиколесный внедорожник Rolls-Royce.

Речь идет о скетчах, представленных независимым индийским дизайнером, работающим под псевдонимом Vivek. По мнению энтузиаста, шестиколесный внедорожник Rolls-Royce имеет шансы обрести популярность на рынке, как это было с немецким Mercedes-Benz G63 AMG 6x6. Художник считает, что британский автомобиль с такой колесной формулой заинтересует состоятельных клиентов на Ближнем Востоке.

 

Индийский дизайнер отмечает, что Ближний Восток является регионом, в котором востребованы надежные автомобили, способные передвигаться сложных дорожных условиях, что не является редкостью в арабских странах. Именно поэтому энтузиаст представил именно шестиколесный внедорожник Rolls-Royce. Как британские машиностроители отреагируют на работу художника, пока не ясно.

 

 

 

Между тем, разработка первого внедорожника Rolls-Royce продолжается, и автомобиль уже побывал на дорожных испытаниях, на что указывают фотографии автомобильных папарацци. Ожидается, что машина дебютирует в течение следующего года.


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