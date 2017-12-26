Финны испытали автопилот на заснеженных дорогах

Сегодня, 10:00

В Финляндии научно-исследовательский центр VTT вывел на испытания дорогами авто Martti с системой автопилота. Digitaltrends сообщает, что самопилотируемое авто было разработано специально для заснеженных дорог.

Автопилот Martti разработан на базе внедорожника Volkswagen Touareg имеет набор специальных датчиков, сенсоров на лазере, а также радаров, которые позволяют ориентироваться на дороге. Стандартная система автопилота не позволяет перемещаться по заснеженным трассам, поскольку разметки не видно и система не может понять, где дорога. Для России и Финляндии это является большим препятствием для внедрения новых технологий.

На испытания вывели два автомобиля «Мартти» и «Мэрилин», которые общались с помощью канала связи, а также обменивались информацией о состоянии дороги. Во время тестом автопилоты Martti преодолели заснеженную дорогу и развили рекордную скорость в 40 км/ч. Менеджер проекта добавил: «Мартти и Мэрилин могли бы ехать быстрее, но мы запретили им разгоняться быстрее 25 миль в час».

Ранее производители самопилотируемых авто таки как Tesla проводили испытания в идеальных условиях. Однако «Яндекс» впервые вывели на испытания автопилот, который мог бы ехать без разметки.