Буксир за 7 000 000 спас грузовик краснодарского "Магнита"

Вчера, 19:42

В интернете опубликовали интересный видеоролик, при просмотре которого можно увидеть, что роскошный внедорожник Mercedes-Benz G-Class тащит за собой грузовик краснодарского «Магнита» с двумя прицепами. Отмечается, что цена буксира составит 7 000 000 рублей.

Как сообщают СМИ, эта ситуация является вполне приемлемой для жителей Сибири, либо жителей тех городов, где обильно выпадает снег. После снегопада на одной из улиц грузовик торговой сети «Магнит» не может выехать на подъем.



Сообщается, что обычно проезжающие мимо водители никогда не оставляют без внимания коллегу, попавшего в беду. Вот и на этот раз, обладатель премиального внедорожника Mercedes-Benz G-Class не проехал мимо «Магнита», и потому товар торговой сети вовремя был выложен на прилавках магазинов. При сравнении стоимости Mercedes-Benz G-Class и большегруза MAN можно заключить, что за эту сумму можно приобрести пять грузовиков с пробегом в хорошем качестве.