Кроссовер Brilliance V5 еще подешевел в РФ и продается с подарочной зимней резиной

Вчера, 18:31

В России еще дешевле стал кроссовер Brilliance V5 предыдущей генерации. Теперь автомобиль можно приобрести в стране минимум за 726 900 рублей по программе трейд-ин, продленной в РФ до конца февраля будущего года. Также в рамках спецпредложения, вместе с кроссовером Brilliance V5 покупатель получит комплект зимних покрышек.

Обновленная версия кроссовера Brilliance V5 с турбомотором появилась в России в конце минувшего лета. Для автомобиля в РФ предусмотрена безальтернативная пятидиапазонная автоматическая трансмиссия. Машина продается в стране в сборках Sport и Deluxe.

Кроссовер Brilliance V5 можно приобрести в России в кредит с минимальной процентной ставкой в 7,9%. Кроме того, с 25 декабря в РФ действует спецпредложение на покупку китайского паркетника.

Дилеры сообщили, что в нынешнем году спрос на автомобили марки Brilliance заметно просел в России. Так, в за январь-ноябрь минувшего года в РФ было реализовано 843 машины китайского бренда. В нынешнем году, за тот же период дилеры продали россиянам всего 193 автомобиля Brilliance, что на 77% меньше в годовом сравнении. Дабы вернуть спрос на автомобили Brilliance, производитель вводит спецпредложения в РФ.

В следующем году в России должен появиться кроссовер Brilliance V3, и китайцы надеются, что он поможет вернуть марке свои позиции в РФ. Рублевый ценник машины пока не озвучивается.