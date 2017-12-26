В России выставили на продажу уникальный Audi 1939 года выпуска

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В России выставили на продажу уникальный автомобиль Audi, который сошел с конвейера в далеком 1939 году в количестве трех экземпляров. Объявление опубликовано на сайте Avito.ru.

Продавец из Санкт-Петербурга планирует выручить за уникальный ретро-автомобиль Audi 920 не менее 65 млн рублей. Машину начали разрабатывать перед самым началом Второй мировой войны, публичная презентация новинки состоялась в рамках Берлинского автосалона.

Мероприятие прошло в феврале 1939 года. Модель Audi 920 пришлась по вкусу посетителям автосалона и заслужила лестные отзывы в прессе. После премьеры машина отправилась в серийное производство, но собрать успели всего три экземпляра, после чего автозавод был переоборудован для выпуска военной техники.

Что касается конкретного экземпляра Audi 920, то под его капотом расположен 75-сильный двигатель. Трансмиссия механическая на четыре ступени. Продавец уверяет, что транспортное средство находится в прекрасном состоянии, капитального ремонта или реставрации не требуется.