В Сети появились шпионские снимки флагманского кроссовера BMW Х7

Вчера, 16:37

Компания BMW приступила к очередному этапу дорожных испытаний флагманского кроссовера Х7, что не осталось без внимания со стороны автомобильных фотошпионов. Снимки модели появились в Сети.

BMW Х7 не первый раз становится объектом пристального внимания автомобильных папарацци. Если ранее кроссовер засняли на производственной площадке бренда в Германии, то сейчас модель проходит дорожные тесты. Естественно, экстерьер новинки скрыт под камуфляжной пленкой.

Продажи BMW Х7 запланированы на конец 2018 года. Если верить снимкам, то на тесты вывели серийный экземпляр, тогда как еще весной публике была представлена предсерийная версия кроссовера. Существенных изменений в облике модели не произошло.

Что касается силового оснащения BMW Х7, то кроссовер получит бензиновый твин-турбо двигатель на 4,4 литра, а также линейку турбированных дизельных агрегатов. Их производительность пока не называется. Чуть позже в продажу поступит и плагин-гибридная модификация кроссовера.