VistaNews.ru


В Сети появились шпионские снимки флагманского кроссовера BMW Х7

Вчера, 16:37

Компания BMW приступила к очередному этапу дорожных испытаний флагманского кроссовера Х7, что не осталось без внимания со стороны автомобильных фотошпионов. Снимки модели появились в Сети.

BMW Х7 не первый раз становится объектом пристального внимания автомобильных папарацци. Если ранее кроссовер засняли на производственной площадке бренда в Германии, то сейчас модель проходит дорожные тесты. Естественно, экстерьер новинки скрыт под камуфляжной пленкой.

Продажи BMW Х7 запланированы на конец 2018 года. Если верить снимкам, то на тесты вывели серийный экземпляр, тогда как еще весной публике была представлена предсерийная версия кроссовера. Существенных изменений в облике модели не произошло.

Что касается силового оснащения BMW Х7, то кроссовер получит бензиновый твин-турбо двигатель на 4,4 литра, а также линейку турбированных дизельных агрегатов. Их производительность пока не называется. Чуть позже в продажу поступит и плагин-гибридная модификация кроссовера.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.