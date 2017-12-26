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Jaguar I-Pace выйдет на российский рынок в 2018 году

Сегодня, 09:00

Премиальная машиностроительная компания Jaguar из Великобритании выведет на российский рынок электрический кроссовер Jaguar I-Pace. Об этом сообщают представители люксового автомобилестроителя.

Электрический кроссовер, который был продемонстрирован в рамках автосалона в Лос-Анджелесе в сентябре прошлого года как концептуальный автомобиль, выйдет на отечественный авторынок в первой половине 2018 года. Эксперты отмечают, что серийный вариант исполнения Jaguar I-Pace должны представить в начале грядущего года.

Кроме того сообщается, что в будущем году в РФ появится новый компактный кроссовер Jaguar E-Pace, дебют которого состоялся в июле на выставке в британской столице Лондоне. Более детальные параметры машины для РФ озвучат ближе к началу реализации, которая запланирована на первое полугодие будущего года.


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