Toyota объявила о выпуске спорткара Toyota GR Super Sport

Вчера, 22:00

Японский автопроизводитель Toyota намерен презентовать на выставке по тюнингу концепт суперкара Toyota GR Super Sport. Дебют нового прототипа пройдет 12 января 2018 года.

Внешнее оформление новинки, которая предназначена для езды по дорогам общего пользования, получило агрессивные обводы и спортивные аэродинамические компоненты, позаимствованные их из гонок на выносливость. Более подробные параметры нового Toyota GR Super Sport пока не называются. На сегодняшний день сообщается, что автомобиль появится на авторынке Японии. Новинка будет продаваться исключительно ограниченным количеством в 150 единиц.

Отмечается, что новинка исполнена в стилистике дизайнерских находок японского бренда. Раньше стало известно, что в рейтинг самых лучших спорткаров марки попали Toyota Sports 800, Toyota Celica GT-Four и Toyota GT-One.