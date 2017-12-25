Стартовали «живые» продажи кроссовера Changan CS75 в России

Вчера, 23:00

Ещё в 2016 году в рамках международного автосалона в Москве состоялась публичная премьера российской версии кроссовера Changan CS75, а сегодня модель наконец добралась до витрин дилерских центров РФ. Сообщается, что в базовом исполнении стоимость автомобиля составит 1 249 000 рублей, а за полный привод придётся доплатить ещё 90 000 рублей.

Согласно данным российских изданий, новый Changan CS75 для рынка РФ предложен с безальтернативным бензиновым мотором объёмом в 1,8-литра, мощность которого составляет 163 лошадиные силы. Новинка доступна в двух комплектациях, «Комфорт» и «Люкс», а полный привод предлагается в виде опции по цене в 90 000 рублей.

Новый Changan CS75 имеет 4 650 мм длины, ширина и высота насчитывают 1 850 и 1 750 мм соответственно, а колёсная база растянулась до 2 700 мм. Примечательно, что первые модели будут импортироваться из Китая, но в дальнейшем стартует российское производство Changan CS75.

Уже в базовом варианте исполнения новый кроссовер оснащается парктрониками спереди и сзади, двумя подушками безопасности, кондиционером и штатной аудиосистемой. Заказчикам версии «Люкс» предложен круиз-контроль, обогрев сидений, боковые шторки безопасности, кожаный руль и многое другое.