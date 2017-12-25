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В Японии представили суперкомпактный кроссовер Suzuki XBee

Вчера, 23:20

Японский производитель авто Suzuki разработал суперкомпактный кроссовер XBee, сразу после презентации миникроссовера нового поколения Jimny. XBee стал ожидаемым авто производителя на автосалоне в Токио, как самая компактная модель.

Главной особенностью новинки стали маленькие габариты: длина — 3 760 мм, ширина — 1 670 мм, высота — 1 705 мм, расстояние между осями – 2 435 мм, а дорожный просвет — 180 мм. Помимо этого Suzuki XBee имеет широкий набор персонализаций, огромное количество сочетаний двухцветного окраса кузова. А также несколько уникальных исполнений передней панели и дисков колес 16 дюймов.

 

 

Suzuki XBee получил турбомотор объемом 1 литр, который вырабатывает до 99 л. с. В качестве трансмиссии предлагают коробку-передач на шесть ступеней. Силовая установка оснащена системой восстановления энергии, что делает авто более экономичным и позволяет улучшить динамические показатели.

 

Компактный кроссовер доступен в переднеприводном и полноприводном исполнении. Авто получило стандартные системы безопасности, камеру заднего вида,а фары получили светодиодное исполнение.


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