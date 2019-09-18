«Однозначно попали» - США с лёгкостью собьёт МиГ-35 и Су-57

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Пентагон желает вернуть господство в небе посредствам новейших ракет.

Вашингтон вновь нашёл старых, добрых противников, если не врагов в лице Китая и России. Теперь область противостояния нечто среднее между космосом и землёй, а если быть точным, то небо. США как раз и собираются быть самыми «точными» в этой стихии, по их подсчётам к 20 году, плюс-минус. Об этом сообщает ВВС США через издание U.S. Air Force. Так же утверждается, что «технологическая пропасть» образовалась из-за того, что Америка расслабилась после распада СССР. Вашингтон признает, что на данный момент КНР и РФ имеют ряд серьёзных преимуществ в небе об этом сообщает Центр стратегических и бюджетных оценок (CSBA). Для Москвы характерно наличие ПРО и высокоманевренных летательных аппаратов.

Как разъяснил генерал-майор Скотт Л.Плеус, Америка достигнет полнейшего превосходства в небе, благодаря технологии SCRAMJET – гиперзвуковые реактивные двигатели, интегрированные в ракеты нового поколения. Такой ракетой должна стать AIM- 260, которая придёт на смену AIM-120 – бесспорному чемпиону в номинации «воздух-воздух», с 1990 года, по словам генерала. Но практика показывает, что военно-воздушные технологии США (в лице ракет AIM-120) на данный момент устарели и не способны конкурировать с российской авиацией. Дальность ракет не может покрывать дистанцию более, чем в 180-200 км, сама точность далека от характеристики «гарантированный убийца» МиГ и Су, но так же и себестоимость данных ракет обходится Пентагону в копеечку – 2 млн долларов за единицу, а это дорого даже для ВВС США, которые привыкли жить на широкую ногу.

Заявленные же ракеты AIM-260 будут обходиться ВВС по скромным подсчетам в 4 млн долларов, сами средства затраченные на их разработку могут превысить сотни миллионов. Поэтому говорить о массовом производстве сложно, скорее как и с ракетами 3-го поколения Вашингтон будет делать закупки небольшими партиями. Экономичностью производство вооружения США никогда не отличалось. Так, чтобы понимать всю «дороговизну» проекта, стоит вспомнить поставку 1000 российских ракет Р-27 для Индии, которая обошлась Дели в 220 млн долларов. Но так же не стоит забывать, что очередную гонку вооружения РФ уже навряд ли сможет выдержать, в отличие от США и КНР.