Единственный в мире истребитель Су-47 покажут на МАКС-2019

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На Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском выставят на обозрение уникальный российский истребитель Су-47 «Беркут».

Единственный лётный экземпляр «Беркута» выставят в историческом крыле авиасалона, рядом с другим экспериментальным воздушным судном Ту-155. Ранее Су-47 уже демонстрировался на МАКС в 1999 и 2001 годах, но не для широкой публики. В этом году у всех желающих будет возможность увидеть и оценить всю красоту и необычность загадочного истребителя.

Проект самолёта разрабатывался с 1983 года и пережил много трудностей. До развала СССР заказчиком выступал Военно-Морской флот, поэтому до наших дней Су-47 развивался как палубный истребитель. Конструкция «Беркута» выполнена по аэродинамической схеме «продольный интегральный триплан» с крылом обратной стреловидности. Планер самолёта изготовлен с использованием композитных материалов. В 1997 году был построен единственный летающий экземпляр данного проекта. В дальнейшем он был использован в качестве летающей лаборатории. Многие наработки и технические решения, применяемые при создании «Беркута», воплощены в перспективном многофункциональном истребителе пятого поколения Су-57.