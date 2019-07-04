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При покупке одного смартфона второй «дарят» всего лишь за полцены. Это отличная возможность сделать подарок маме или второй половинке.

Российские операторы связи часто «балуют» своих клиентов различными акциями. Так, недавно сделать людей немного счастливее решили и в Tele2. Оператор устроил большую распродажу смартфонов, в рамках которого действует скидка в 50% на устройства от компании Huawei и Samsung.

Huawei и Samsung являются одними из самых популярных производителей телефонов на рынке, поэтому спрос на них огромен. Это и не странно, ведь компании предлагают хорошие аппараты за адекватные деньги, но новая акция Tele2 поможет получить от покупки смартфона ещё больше удовольствия.

Как оказалось, оператор даёт скидку в 50% за покупку второго смартфона. То есть, если кто-то решил обзавестись устройством от одного из азиатских брендов Tele2 предложит купить второй телефон за полцены. Это довольно выгодное предложение, учитывая потребность современного человека в умных гаджетах. Так, благодаря акции можно купить смартфон себе и, например, своей второй половинке или маме всего за 50% от полной стоимости.

Стоит также отметить, что в Tele2 не обошли стороной и детей. Так, при покупке детских умных часов оператор бесплатно дарит год обслуживания по тарифу «Интернет вещей», что сэкономит родителям целых 1200 рублей.

Кстати, похожая акция сейчас действует и у МТС. Там продают часы за 1400 рублей и несколько выгодных тарифов в подарок.