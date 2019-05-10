«Кладбищенский барон» Сергей Мохов может быть некрофилом

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Не так давно Федеральное агентство новостей опубликовало материал, касающийся супруга скандальной активистки Любови Соболь. Будучи антропологом, Сергей Мохов занимался научной деятельностью, связанной с посмертными ритуалами. Однако выяснилось, что за странными пристрастиями к загробному миру может стоять нечто большее, а именно связи с криминальными авторитетами, заколачивающими на ритуальных услугах сумасшедшие деньги. Об этом говорится в расследовании ФАН.

Не исключено, что хороший заработок – это лишь приятный бонус к возможности реализовывать в жизни свои фантазии на тему смерти. Следует сказать, повышенный интерес к изучению загробного мира нередко воспринимался обществом с опаской. И на это есть причины.

В качестве примера можно привести историю некрофила . После 28 лет розыска ему предъявили обвинение в надругательстве над телами как минимум 46 умерших человек. К совершению чудовищного преступления его побудила, вероятно, детская психологическая травма. Еще в возрасте 10 лет отчим издевался над Михаилом, и когда у ребенка сдали нервы, он расквитался с обидчиком, забив того каменной плитой.

Что касается Мохова, то в детстве он тоже лишился отца. Это не могло не оставить отпечатка на психическом здоровье мальчика. Сам муж Соболь упоминал, что иначе стал относиться к смерти после случившегося. После мониторинга соцсетей Мохова складывается впечатление, что он буквально помешался на этой теме.

Чрезмерное увлечение всем мертвым в науке называют некрофилией, однако в обществе этот термин закрепился иначе. Он применяется для обозначения полового влечения к умершим.

В психиатрической практике некрофилов характеризируют как людей, оторванных от общества – социофобов, а также сатанистов и извращенцев. Правда, иногда ими могут быть и те, кто не отличается от обычного здорового человека.

Анатолий Москвин, известный по прозвищу «Кукольник», работал простым краеведом, однако это не мешало ему раскапывать могилы, а затем мумифицировать детские трупы у себя дома.

Исходя из этих примеров, нельзя не отметить сходство Мохова со знаменитыми некрофилами. Потеря отца, пошатнувшаяся психика, увлечение загробным миром и научная деятельность в этой сфере наводит на подозрения.

Как считает психиатр-сексопатолог Диана Генварская, некрофилия не всегда имеет ярко выраженные симптомы. Причин для возникновения такой патологии может быть масса, рассказывает она:

«Нарушение полового влечения, к которому относится и некрофилия - это разновидность фетишизма. Оно проявляется не только в сексуальном аспекте, а во всех гранях жизни. Волей своей человек управляет плохо, оттуда следует нарушение его социальных и личностных функций. Часто у него проблемы с близкими, с созданием ролей в семье. Вообще в психиатрии мало шаблонов, пусть и существуют описания болезней».

Генварская также поделилась знаниями в области того, как же все-таки распознать некрофила среди обычных людей. По ее словам, жизненные интересы такого человека вертятся вокруг этой темы, и она подчиняет себе все остальное.

«Можно посмотреть, кто легко подчинился обаянию темы смерти, и выбрать из них тех, кто в детстве был уязвлен в отношениях, кто испытал сильный страх смерти. Страх может превращаться в желание, и, если дети часто подвергались физическому насилию, это может запустить патологию влечения», - объяснила эксперт.

У Сергея Мохова тяга к ритуальной культуре становится все сильнее. В этом мужчина признается и сам. Правда, его повышенный интерес к теме смерти выходит за рамки разумного. Не исключено, что за научной деятельностью Мохова могут скрываться опасные отклонения.