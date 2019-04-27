В Зеленограде с 1 мая запустят два сезонных маршрута

Сегодня, 08:13

Сезонные автобусные маршруты №403 и 408 организуют в Зеленограде по 31 октября.

Автобусы, которые работают на маршруте № 403 «Станция “Крюково”» — «Деревня Соколово», с 1 мая начнут курсировать каждый день с 07:30 до 18:20 по мск. Кроме того, ежедневно эти автобусы смогут совершать два рейса до поселка Полежайки. Точное время отправления от станции Крюково — 07:30 и 18:20.

Автобус № 408 «Березка» — «Деревня Холмы» начнет работать в выходные дни с 09:05 до 19:00 мск. Каждую пятницу будет организован один рейс. Время отправления от остановки «Березка» — в 19:00.