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Ранее работе аппарата мешала неизвестная сила, которую уфологи отнесли к «проделкам марсиан».

Марсоход Curiosity взял первые пробы породы на марсианской горе Шарп, расположенной в кратере Гейл. Считается, что гору образовал ил из водоема, находившегося ранее в кратере. Подробное изучение этих образцов поможет доказать существование воды на Марсе.

Впервые этот участок красной планеты заинтересовал ученых в 2012 году – тогда орбитальный аппарат Mars обнаружил глинистые минералы. Считается, что это часть отложений, оставшихся от древних озер.

Продолжение... Армагеддона не будет: Илон Маск разрушит астероид NASA заключило контракт с компанией Space X на перенаправление астероида с земной орбиты. Но, несмотря на успех, эксперты NASA до сих пор не смогли объяснить препятствие, которое ранее мешало Curiosity пробурить гору Шарп. Нечто, находящееся в горе, не дало марсоходу взять образцы. Отчасти, это объясняет предположение о том, что горы на Марсе являются своеобразными вентиляционными шахтами инопланетян, обитающих в недрах планеты. Так, ранее на снимки марсохода Opportunity попали аномальные холмы, похожие на вентиляционные шахты. Возможно, гора Шарп является такой же шахтой, а инопланетянам требовалось время на сокрытие - что стало причиной перебоев в работе Curiosity.

Стоит отметить, что это не первое препятствие в изучении Марса. В феврале сообщалось, что с двумя спутниками проекта MarCO резко оборвалась связь. По мнению уфологов, космические аппараты могли зафиксировать следы инопланетных цивилизаций, что могло стать причиной их нейтрализации. Эксперты NASA в недоумении: по необъяснимым причинам неизвестное препятствие больше не мешает Curiosity бурить марсианскую гору.