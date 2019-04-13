NASA в недоумении: Неизвестное препятствие больше не мешает Curiosity бурить марсианскую гору

Ранее работе аппарата мешала неизвестная сила, которую уфологи отнесли к «проделкам марсиан».
Марсоход Curiosity взял первые пробы породы на марсианской горе Шарп, расположенной в кратере Гейл. Считается, что гору образовал ил из водоема, находившегося ранее в кратере. Подробное изучение этих образцов поможет доказать существование воды на Марсе.
Впервые этот участок красной планеты заинтересовал ученых в 2012 году – тогда орбитальный аппарат Mars обнаружил глинистые минералы. Считается, что это часть отложений, оставшихся от древних озер.
Но, несмотря на успех, эксперты NASA до сих пор не смогли объяснить препятствие, которое ранее мешало Curiosity пробурить гору Шарп. Нечто, находящееся в горе, не дало марсоходу взять образцы. Отчасти, это объясняет предположение о том, что горы на Марсе являются своеобразными вентиляционными шахтами инопланетян, обитающих в недрах планеты. Так, ранее на снимки марсохода Opportunity попали аномальные холмы, похожие на вентиляционные шахты. Возможно, гора Шарп является такой же шахтой, а инопланетянам требовалось время на сокрытие - что стало причиной перебоев в работе Curiosity.
Стоит отметить, что это не первое препятствие в изучении Марса. В феврале сообщалось, что с двумя спутниками проекта MarCO резко оборвалась связь. По мнению уфологов, космические аппараты могли зафиксировать следы инопланетных цивилизаций, что могло стать причиной их нейтрализации. Эксперты NASA в недоумении: по необъяснимым причинам неизвестное препятствие больше не мешает Curiosity бурить марсианскую гору.