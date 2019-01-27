Плохо на него влияет: Принц Гарри меняется в худшую сторону из-за Меган Маркл – эксперт

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Однажды Гарри и Уильям едва не подрались из-за своих жён.

Причин сомневаться в конфликтах между семьями принцев становится всё меньше, что подтверждает королевский эксперт и биограф принца Гарри Дункан Ларкомб. Журналист, написавший о Гарри книгу, заявил в недавнем интервью The New York Post о том, что герцог Сассекский стал меняться после свадьбы с Меган Маркл, причём в худшую сторону. Его обслуживающий персонал и сотрудники всегда знали Гарри, как очень приземлённого человека, несмотря на свою королевскую кровь.

Но после появления голливудской актрисы в его жизни он стал сварливым, отчуждённым и надменным по отношению к окружающим. Даже к своему брату. Для них очевидно, что Меган, которая славится требовательность и строгим отношением к самой себе, плохо влияет на своего мужа. Возможно, это обусловлено тем, что и принц Гарри, и принц Уильям встали на защиту своих жён после недавнего конфликта. Домашний скандал однажды чуть не обернулся дракой, но братья смогли успокоиться.

Биографы также отмечали ранее недовольство королевы Елизаветы II тем, как изменился принц Гарри за последний год. Его грубость распространяется не только на близкое окружение. На некоторых фото заметно, как он готов наброситься на фанатов, которые направляются к Меган за автографом. При этом находясь не в компании жены, принц вновь становится приземлённым.