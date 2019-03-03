«Простая косметическая процедура стоила Жанне жизни»: Озвучена новая версия развития рака у Фриске За несколько лет до онкологии Жанна проходила процедуры алмазного пилинга. Они ускоряют развитие 1-03-2019, 15:20

«Целуй отрыжку, Виторган!»: Пьяная Собчак загуляла и откупается от сына халявными игрушками Сын Ксении Платон страдает без материнской любви, пока его «мама» веселится и отдыхает в кругу 3-03-2019, 06:36

«У меня могут забрать всё»: Слова Крида об уходе из Black Star ужаснули фанатов На фоне слухов о конфликте с Тимати и уходе из лейбла Егор отчаянно пытается завязать отношения с Вчера, 14:12

Топалов замешан в смерти Фриске?: Жанна могла заболеть раком после незапланированной беременности от Влада Давний роман артистов мог закончиться «интересным положением» поп-дивы, которое Фриске решила 3-03-2019, 14:54

«Будешь кукарекать за деньги»: BlackStar поставили Крида на «счётчик» из-за отношений с девушкой брата Тимати «Петушок, несущий золотые яйца», - прозвали Егора фанаты из-за его скандала с лейблом. Известно, 28-02-2019, 07:42

Пока Жириновский ругает Европу, его сын потратил на европейскую недвижимость миллиарды рублей - СМИ Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 27 февраля опубликовал на своей странице в Twitter заявление о том, 28-02-2019, 09:26